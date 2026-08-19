Como su Ricci: idea di un prestito con diritto di riscatto
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Como-Ricci, la trattativa tra il club lariano e il Milan per il centrocampista italiano è pronta ad entrare nel vivo. Svelata la formula
Il Como si è mosso per Samuele Ricci manifestando interesse per il centrocampista del Milan dopo che i suoi agenti lo avevano proposto al club di Cesc Fabregas. La formula presa in considerazione dal club lariano sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che al momento rappresenta la base dei primi ragionamenti tra i due club.
Il futuro di Samuele Ricci resta dunque da definire, ma il Como si è inserimento concretamente tra le possibili destinazioni del giocatore dopo i timidi sondaggi di un altro club di Serie A, l'Atalanta.
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