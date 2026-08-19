Milan, sondaggio per Pongracic. Ma per la Fiorentina non è in vendita

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Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, negli ultimi giorni il Milan ha effettuato un sondaggio per Marin Pongracic.

Ultim'ora di mercato proveniente da Firenze. Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, "negli ultimi giorni il Milan ha effettuato un sondaggio per Marin Pongracic, con l'obiettivo di capire i margini per un eventuale trasferimento. I rossoneri sono infatti alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato dopo l'esclusione di Tomori dai piani di Amorim e, tra i profili presi in considerazione, era finito anche quello del centrale croato della Fiorentina. La valutazione del giocatore non sarebbe inferiore ai 10 milioni di euro, ma soprattutto la risposta della società viola è stata chiara: Pongracic non è in vendita. Salvo clamorosi colpi di scena nelle battute finali della sessione, dunque, il difensore resterà a Firenze e continuerà a far parte della rosa a disposizione di Grosso". Il Milan, dal canto suo, continuerà nella ricerca di un difensore: l'intenzione sarebbe quella di acquistarne uno forte, di status, di alto livello.

Sempre in casa Fiorentina, l'offerta da 30 milioni del Como per Kean - riporta l'ANSA - è stata rispedita al mittente, per aprire un'eventuale trattativa per un giocatore che il club viola, come ribadito anche di recente, ritiene un punto fermo, ne occorrono almeno 40. Per quanto riguarda il ruolo di esterno offensivo anche il romanista Soulé è tra i profili monitorati.