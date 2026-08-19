Dall'Inghilterra: Nkunku offerto al Newcastle. Jaissle lo vorrebbe se ci fosse l'opportunità

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Keith Downie, giornalista di SkySportsUK, si è così espresso su Youtube sul futuro di Christopher Nkunku, attaccante in uscita dal Milan.

Keith Downie, giornalista di SkySportsUK, si è così espresso su Youtube sul futuro di Christopher Nkunku, attaccante in uscita dal Milan: "Nkunku è stato offerto al Newcastle che non ha ancora preso una decisione a riguardo. È stato offerto anche ad un paio di altri club. Penso che Jaissle sarebbe interessato a lui se ci fosse un'opportunità".

Come riferito da Milannews.it, su Nkunku c'è il forte interesse anche del Lispia che vorrebbe riportarlo nel club biancorosso, ma il giocatore avrebbe preso tempo perchè, nonostante la ritenga una buona soluzione, vuole vedere se emergeranno altre opportunità in queste ultime settimane di mercato. Sull'ex Chelsea c'è anche il Newcastle.

COSI AMORIM SULLA SCELTA DI FAR FUORI NKUNKU (E NON SOLO)

Amorim ha fatto una precisazione anche sulla scelta di mettere fuori dal progetto tecnico Nkunku, Tomori, Fofana e Odogu: "Tutti e quattro hanno fatto davvero bene durante il pre-campionato, ma dobbiamo fare delle scelte. Stiamo cambiando e penso che sia importante cambiare davvero in questo momento perché siamo all'inizio di un progetto. Abbiamo alcuni ragazzi giovani che avranno spazio e io devo crearglielo. Voglio comunque sottolineare che hanno fatto davvero bene durante il precampionato. Però, come vi ho detto quando siamo tornati da Giacarta, dobbiamo preparare la stagione. E con quasi 40 giocatori è impossibile prepararla. Quindi mi dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo farlo".