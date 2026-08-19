Calciomercato MN - Altra cessione per il Milan: Kostic andrà in prestito allo Sparta Rotterdam

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Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007, andrà in prestito secco allo Sparta Rotterdam, nel campionato olandese.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, trova conferme la notizia di Francesco Letizia di Sportitalia, secondo cui Andrej Kostic, attaccante classe 2007 che il Milan ha prelevato a gennaio dal Partizan Belgrado per 5 milioni di euro e che si è aggregato al club rossonero a luglio, andrà in prestito secco allo Sparta Rotterdam, squadra militante nel campionato olandese.

IL PARERE SU KOSTIC DI UN SUO CONNAZIONALE

Un mese fa, il giornalista Alessandro Schiavone aveva intervistato, in esclusiva per MilanNews.it, Milan Roganovic, nazionale montenegrino ed ex compagno di squadra di Kostic al Partizan Belgrado, che non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per il nuovo acquisto rossonero.

Ci racconti qualcosa di Andrej Kostic, tuo ex compagno al Partizan e in nazionale?

“Prima di tutto è una persona splendida e un grande calciatore. Mi ricorda Harry Kane perché è un falso nove che ama abbassarsi per partecipare alla manovra e poi concludere verso la porta. È andato al Milan per crescere ulteriormente e dimostrare il suo valore. Sono convinto che farà molto bene".

Per lui e per il Milan, però, è anche una scommessa. Il club non sa ancora se riuscirà a ripetere quanto fatto in Serbia, mentre per un giocatore proveniente dal campionato serbo non è mai semplice adattarsi subito a una Serie A così tattica. Come andrà questo matrimonio?

“Farà esperienza, ma secondo me possiede già le qualità necessarie per giocare a questo livello. È un ragazzo che lavora duramente ogni giorno e sono convinto che farà grandi cose al Milan. Di sicuro si farà valere".

Sembra un attaccante che cerca la conclusione da qualsiasi posizione. Ha grande fiducia nei propri mezzi?

“Sì, assolutamente. Ha un tiro straordinario dalla distanza ed è affamato di gol. Che sia dentro l’area o da fuori, cerca sempre la porta. Tira praticamente da ogni angolo del campo".