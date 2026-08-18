Fabrizio Romano: "Jorge Mendes da domani sarà a Milano per incontrare i vertici del Milan. Nuovo appuntamento, nuove strategie e vedremo anche se ci saranno nuovi affari"
Nel consueto video su YouTube Fabrizio Romano e Matteo Moretto raccontano dell'arrivo in Italia di Jorge Mendes. Il potente procuratore domani incontrerà il Milan:
Fabrizio Romano: “Con Rodrigo Mora a Roma è arrivato anche il suo agente Jorge Mendes, che da quanto mi risulta da domani sarà a Milano per incontrare i vertici del Milan. Nuovo appuntamento, nuove strategie e vedremo anche se ci saranno nuovi affari dopo Gonçalo Ramos e Diego Moreira, che oggi ha fatto le visite e domani firmerà col Milan”.
Matteo Moretto: “Sicuramente avrà di modo di parlare col Milan, che è attivissimo sulle uscite ma in entrata ci aspettiamo delle sorprese, dei movimenti ulteriori. Ci sono tanti calciatori che possono lasciare il club rossonero: per Ricci ci sono delle trattative in corso col Como, dialoghi concreti e costanti, ma non è l’unico che può lasciare il club rossonero”.
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