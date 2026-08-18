Calciomercato MN - Diego Moreira, terminata l'idoneità sportiva. Domani la firma a Casa Milan

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Visite mediche ed idoneità sportiva terminate per Diego Moreira: domani sarà a Casa Milan per la firma

Per oggi sono terminati gli impegni di Diego Moreira, che questa mattina è sbarcato a Milano e si è subito recato alla Clinica La Madonnina per le visite mediche di rito; una volta finito in centro a Milano il belga si è poi diretto a Varese per ottenere l'idoneità sportiva. Ora è tornato in hotel, e la firma sul contratto è attesa domani - non più stasera - a Casa Milan, dove registrerà anche i consueti contenuti social e interviste per i canali ufficiali del club rossonero.

di Antonio Vitiello.