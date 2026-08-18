Milan, per Ricci c'è sempre il Como: con i lariani si discute della formula
Samuele Ricci non è stato iscritto nella lista degli epurati come Fofana, Tomori, Nkunku e Odogu, ma rimane comunque in uscita. Nel caso in cui arrivasse un'offerta concreta e ritenuta adeguata il Milan lo lascerebbe partire senza problemi, solo un anno dopo dal suo arrivo dal Torino.
Riporta Fabrizio Romano che al momento la squadra più concreta sul centrocampista è il Como: trattativa aperta con il Milan per trovare un accordo sulla formula. I rossoneri vogliono un trasferimento a titolo definitivo, o quantomeno un obbligo di riscatto. Il giocatore non avrà problemi a trattare con i lariani perché è aperto ad un trasferimento nella squadra di Fabregas.
RICCI, LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA
Costo storico: 23,500 mln*
Ammortamento annuo: 5,875 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 17,625 mln
* in attesa dei dati ufficiali da bilancio
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