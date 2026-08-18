Nkunku nel mirino del Galatasaray: al via i colloqui con il Milan

Nkunku nel mirino del Galatasaray: al via i colloqui con il MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:48Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
Secondo il giornalista Sacha Tavolieri, Milan e Galatasaray avrebbero iniziato i colloqui per Nkunku che è un obiettivo di mercato dei turchi

Dopo aver seguito a lungo Rafael Leao, ora il Galatasaray avrebbe messo nel mirino un altro giocatore in uscita dal Milan, cioè Christopher Nkunku. Lo riporta su X il giornalista belga Sacha Tavolieri che riferisce che il giocatore francese è un obiettivo di mercato dei turchi che hanno iniziato oggi i colloqui con i dirigenti del Diavolo.

Come riferito da Milannews.it, su Nkunku c'è il forte interesse anche del Lispia che vorrebbe riportarlo nel club biancorosso, ma il giocatore avrebbe preso tempo perchè, nonostante la ritenga una buona soluzione, vuole vedere se emergeranno altre opportunità in queste ultime settimane di mercato. Sull'ex Chelsea c'è anche il Newcastle