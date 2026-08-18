Nkunku nel mirino del Galatasaray: al via i colloqui con il Milan
Dopo aver seguito a lungo Rafael Leao, ora il Galatasaray avrebbe messo nel mirino un altro giocatore in uscita dal Milan, cioè Christopher Nkunku. Lo riporta su X il giornalista belga Sacha Tavolieri che riferisce che il giocatore francese è un obiettivo di mercato dei turchi che hanno iniziato oggi i colloqui con i dirigenti del Diavolo.
🔴🔴🟡 Following yesterday's developments—particularly those involving Rafael Leão and AS Roma—AC Milan & Galatasaray have moved closer in recent hours regarding Christopher Nkunku.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 18, 2026
🇫🇷 The French is a target for the Turkish club, which opened talks today.
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Come riferito da Milannews.it, su Nkunku c'è il forte interesse anche del Lispia che vorrebbe riportarlo nel club biancorosso, ma il giocatore avrebbe preso tempo perchè, nonostante la ritenga una buona soluzione, vuole vedere se emergeranno altre opportunità in queste ultime settimane di mercato. Sull'ex Chelsea c'è anche il Newcastle.
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