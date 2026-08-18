Milan, Fofana vorrebbe tornare in Ligue 1 ma per ora nessuna offerta. Juve e club di Premier su Tomori

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L'esperto di mercato Orazio Accomando ha dato alcuni aggiornamenti sul mercato in uscita de Milan che deve piazzare diversi esuberi

Dopo aver chiuso l'arrivo di Diego Moreira, ora il Milan deve accelerare per piazzare alcuni esuberi. Tra coloro che sono in uscita c'è sempre Rafael Leao, sul quale c'è sempre il forte interesse del Galatasaray: i turchi potrebbero presentare presto una nuova offerta per l'attaccante portoghese che è nel mirino anche di alcuni club arabi. Si è parlato anche della suggestione Roma, ma i giallorossi hanno altri obiettivi.

Qualche giorno fa, Ruben Amorim ha indicato quattro giocatori che non fanno parte del suo progetto, vale a dire David Odogu, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku. Il tedesco giocherà in prestito al Tolosa, mentre l'attaccante francese potrebbe tornare al Lipsia. Sul difensore inglese c'è l'interesse di Juventus e di alcuni club di Premier League. Fofana vorrebbe invece tornare in Ligue 1, ma per ora non sono arrivate offerte. Il Como ha invece chiesto Samuele Ricci in prestito con diritto di riscatto, ma dal Milan è arrivato un secco no perchè i rossoneri sono disposti a cedere l'ex Torino solo a titolo definitivo. Lo riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno.