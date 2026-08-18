Calciomercato MN - L'offerta del Lipsia, la speranza del Milan e il pensiero del giocatore: il punto sul futuro di Nkunku

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Il Lipsia punta al ritorno in prestito di Nkunku, ma il francese vuole capire se escono altre opportunità. Il Milan spera nella cessione a titolo definitivo

Tra i giocatori rossoneri tagliati da Ruben Amorim c'è anche Christopher Nkunku. Diversi club hanno mostrato interesse per il francese, in particolare il Lipsia, suo ex club, che punta a riportarlo in Germania: il club biancorosso ha già avuto dei contatti con gli agenti del francese ed punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Per Nkunku, il ritorno al Lipsia sarebbe una buona soluzione, ma prima di dare il via libera definitivo vuole capire se usciranno nuove opportunità in queste ultime due settimane di mercato estivo (sul giocatore ci sarebbe per esempion anche il Newcastle). Il Milan resta in attesa di offerte ufficiali, ma spera di cedere l'ex Chelsea a titolo definitivo.

di Antonio Vitiello