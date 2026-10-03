Il Milan continua a seguire Ayari del Brighton: piace per qualità e duttilità. Costa 40 milioni

Da almeno un paio di anni, il Milan sta tenendo d'occhio con grande attenzione la crescita di Yasin Ayari, centrocampista 2003 del Brighton

A gennaio il Milan si concentrerà con ogni probabilità su altri reparti, ma poi in estate servirà intervenire anche per rinforzare il centrocampo. E in vista di quel momento, un nome che da tempo piace tanto in via Aldo Rossi è quello di Yasin Ayari, giocatore classe 2003 del Brighton che il Diavolo sta tenendo d'occhio da almeno un paio di anni. In estate è stato cercato anche dalla Roma, mentre ora è sul taccuino di diversi club europei.

Tra questi c'è anche il Milan che lo apprezza sia per la sua grande qualità, sia per la sua duttilità: come riporta Tuttosport, nel Brighton, Ayari sta infatti giocando nel 4-2-3-1 sia da mediano che da trequartista, mentre in nazionale viene impiegato centrale nel 4-4-2. Lo svedese ha un contratto fino al 2027, ma il club inglese ha un’opzione unilaterale per prolungare fino al 2028 e per questo il prezzo del suo cartellino rimane piuttosto alto, superiore ai 40 milioni di euro.