Lipsia forte su Nkunku, ma prima di dire sì al ritorno il francese ci vuole capire se si possono aprire altre opportunità

vedi letture

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato del forte interesse del Lipsia per Nkunku che è in uscita dal Milan

Fabrizio Romano ha rilasciato queste parole sul futuro di Christopher Nkunku che è in uscita dal Milan in video pubblicato sul suo canale YouTube: "Il Lipsia è una delle squadre più interessate a Nkunku. I tedeschi sono forti sul francese e sono pronti a riportarlo a casa in prestito con diritto di riscatto, andando anche a coprire l'ingaggio. Il Lipsia ha già contattato gli agenti del giocatori per preparare il suo ritorno.

Qual è però il tema? Nkunku ci vuole pensare, era successa la stessa cosa a gennaio con la Roma. Nkunku non ha rifiutato, ma vuole valutare tutte le opzioni sul tavolo prima di dare il suo ok al ritorno al Lipsia. Vuole capire se si possono aprire altre opportunità in queste ultime due settimane di mercato. Nkunku resta comunque assolutamente in vendita".