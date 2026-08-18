Calciomercato MN - Milan, sondaggio di Rennes e Lens per Warren Bondo

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Secondo quanto appreso da Milannews.it, due club francesi, Rennes e Lens, hanno fatto un sondaggio per Warren Bondo

Warren Bondo, rientrato al Milan dopo il prestito alla Cremonese, non si è mai allenato questa estate con la prima squadra di Ruben Amorim in quanto non fa parte del progetto tecnico dei rossoneri. Ad inizio luglio i dirigenti rossoneri hanno comunicato ai suoi agenti di trovare una nuova squadra e nelle ultime settimane diversi club si sono interessati al centrocampista, come Udinese, Watford e Stoccarda.

Negli ultimi giorni, vanno segnalati altri due sondaggi per Bondo che prosegue i suoi allenamenti individuali visto che fuori dal progetto: si tratta di due club francesi, vale a dire Rennes e Lens. Da capire se queste richieste di informazioni si trasfomeranno in offerte concrete da qui alla chiusura del mercato estivo. Al momento la formula più probabile è quella del prestito con diritto di riscatto.

di Antonio Vitiello