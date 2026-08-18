Roma-Leao, Moretto chiarisce: "Sondaggio ad inizio mercato, poi più nulla. Ad oggi Galatasaray o Arabia per il portoghese"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto riferisce che oggi Milan e Porto potrebbero chiudere per Gimenez. Niente Roma per Leao

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato questi aggiornamenti sulle possibili cessioni di Santiago Gimenez e di Rafael Leao, quest'ultimo accostato anche alla Roma nelle ultime ore: "Oggi è previsto un contatto tra Milan e Porto per chiudere l'operazione Gimenez. C'è ottimismo. Si sta parlando di un prestito gratuito con diritto di riscatto. Il messicano ha già l'accordo con il Porto. Si aspettava solo l'uscita di Rodrigo Mora.

Leao-Roma? Da quanto mi risulta è una situazione vecchia. Ad inizio mercato c'era stato un sodaggio, ma poi da lì non c'è stato più nulla. La Roma è andata su altri obiettivi e vi ribadisco che Leao non apre a delle soluzioni italiane. Per i club di A è difficile avvicinarsi a livello economico alle richieste di ingaggio di Leao. Io resterei più sulle piste di cui stiamo parlando nelle ultime ore, cioè Galatasaray e Arabia Saudita".