Calciomercato
MN - Milan, l'offerta del Porto per Gimenez è ritenuta insoddisfacente
MilanNews.it
Il Milan non è soddisfatto dall'offerta del Porto per Santiago Gimenez
Con la cessione di Rodrigo Mora alla Roma ci si aspettava che il Porto presentasse finalmente al Milan un'offerta ufficiale per Santiago Gimenez, attualmente in uscita nonostante stia recuperando dall'infortunio alla caviglia sofferto durante il Mondiale negli USA il mese scorso.
Apprende la redazione di MilanNews.it che al momento l'offerta del Porto per l'attaccante messicano non soddisfa ancora il club rossonero. Il Milan attende un miglioramento della proposta prima di lasciar partire l'ex Feyenoord.
di Antonio Vitiello.
LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA CON GIMENEZ
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 26,844 mln
Ammortamento annuo: 6,711 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 20,133 mln
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