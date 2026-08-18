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MN - Milan, l'offerta del Porto per Gimenez è ritenuta insoddisfacente

MN - Milan, l'offerta del Porto per Gimenez è ritenuta insoddisfacenteMilanNews.it
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Oggi alle 17:24Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
Il Milan non è soddisfatto dall'offerta del Porto per Santiago Gimenez

Con la cessione di Rodrigo Mora alla Roma ci si aspettava che il Porto presentasse finalmente al Milan un'offerta ufficiale per Santiago Gimenez, attualmente in uscita nonostante stia recuperando dall'infortunio alla caviglia sofferto durante il Mondiale negli USA il mese scorso.

Apprende la redazione di MilanNews.it che al momento l'offerta del Porto per l'attaccante messicano non soddisfa ancora il club rossonero. Il Milan attende un miglioramento della proposta prima di lasciar partire l'ex Feyenoord.

di Antonio Vitiello.

LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA CON GIMENEZ

Valore Netto Contabile al 30/06/2025:  26,844 mln
Ammortamento annuo: 6,711 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 20,133 mln