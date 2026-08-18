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UFFICIALE: David Odogu ceduto in prestito al Tolosa

UFFICIALE: David Odogu ceduto in prestito al TolosaMilanNews.it
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Oggi alle 18:23Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com
Il giovane difensore centrale tedesco va a giocare in Francia a titolo temporaneo

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore David Odogu al Toulouse FC.

Il Club augura a David le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva.