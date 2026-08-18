Fabrizio Romano: "L'offerta del Porto per Gimenez rifiutata dal Milan era un prestito con riscatto che poteva diventare obbligo a 15 milioni"

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I dettagli dell'offerta rifiutata dal Milan per Santi Gimenez da parte del Porto

Il Milan ha rifiutato la prima offerta del Porto per Santi Gimenez (clicca QUI), chiedendo cifre più alte. Fabrizio Romano e Matteo Moretto scendono nel dettaglio, raccontando i numeri della proposta dei portoghesi.

MILAN, RIFIUTATA LA PRIMA OFFERTA DEL PORTO PER GIMENEZ

Matteo Moretto: “Gli altri club sanno che ci sono profili in uscita dal Milan, perché poi i nomi sono quelli fatti, e la tendenza in questo momento è quella di arrivare ad un accordo funzionale più per la parte che non è quella rossonera. Fofana ad esempio ha tanti club, ci sono calciatori che hanno diverse offerte sul tavolo da club interessanti. Bisogna capire quale sarà il club che proporrà a livello economico l’offerta migliore al Milan”.

Fabrizio Romano: “La prima offerta scritta del Porto per Gimenez è arrivata, e da quanto ci risulta questa offerta è un prestito gratuito con copertura dell’ingaggio, ma con un diritto di riscatto che può diventare obbligo, legato al minutaggio e ai gol di Santi Gimenez, ad una valutazione economica molto diversa da quella che ha fatto il Milan: 15 milioni di euro. Questo era l’obbligo proposto dal Porto, legato a gol e minutaggio. Il Milan ha detto no, vedremo come continuerà la trattativa. Però questa è stata la proposta presentata dal Porto e c’è ancora distanza”.