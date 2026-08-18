Fabrizio Romano: "L'offerta del Porto per Gimenez rifiutata dal Milan era un prestito con riscatto che poteva diventare obbligo a 15 milioni"
Il Milan ha rifiutato la prima offerta del Porto per Santi Gimenez (clicca QUI), chiedendo cifre più alte. Fabrizio Romano e Matteo Moretto scendono nel dettaglio, raccontando i numeri della proposta dei portoghesi.
MILAN, RIFIUTATA LA PRIMA OFFERTA DEL PORTO PER GIMENEZ
Matteo Moretto: “Gli altri club sanno che ci sono profili in uscita dal Milan, perché poi i nomi sono quelli fatti, e la tendenza in questo momento è quella di arrivare ad un accordo funzionale più per la parte che non è quella rossonera. Fofana ad esempio ha tanti club, ci sono calciatori che hanno diverse offerte sul tavolo da club interessanti. Bisogna capire quale sarà il club che proporrà a livello economico l’offerta migliore al Milan”.
Fabrizio Romano: “La prima offerta scritta del Porto per Gimenez è arrivata, e da quanto ci risulta questa offerta è un prestito gratuito con copertura dell’ingaggio, ma con un diritto di riscatto che può diventare obbligo, legato al minutaggio e ai gol di Santi Gimenez, ad una valutazione economica molto diversa da quella che ha fatto il Milan: 15 milioni di euro. Questo era l’obbligo proposto dal Porto, legato a gol e minutaggio. Il Milan ha detto no, vedremo come continuerà la trattativa. Però questa è stata la proposta presentata dal Porto e c’è ancora distanza”.
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