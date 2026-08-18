Calciomercato
MN - Cessione Gimenez, il Milan punta ad un prestito con obbligo di riscatto
MilanNews.it
Il Milan vuole un prestito con obbligo di riscatto per cedere Gimenez
Nelle scorse ore avevamo raccontato di come il Milan ritenesse insufficiente e non soddisfacente l'offerta che il Porto ha fatto recapitare per Santiago Gimenez. I rossoneri, apprende la redazione di MilanNews.it, puntano ad ottenere un prestito diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni realistiche: il Milan vuole avere praticamente la certezza di una cessione definitiva prima di lasciar partire il messicano.
di Pietro Mazzara.
LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA CON GIMENEZ
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 26,844 mln
Ammortamento annuo: 6,711 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 20,133 mln
Pubblicità
Calciomercato Milan
Primo Piano150 milioni investiti, e ci sono altre operazioni. Amorim felicissimo del nuovo esterno. Cosa servirebbe ancora…di Antonio Vitiello
Le più lette
3 150 milioni investiti, e ci sono altre operazioni. Amorim felicissimo del nuovo esterno. Cosa servirebbe ancora…
Primo Piano
Primo PianoModric: "Non ho mai pensato di non rinnovare: Milan sullo stesso livello del Real Madrid. Qui si deve vincere, non puntare al quarto posto"
Luca SerafiniMaignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fa
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com