Calciomercato MN - Cessione Gimenez, il Milan punta ad un prestito con obbligo di riscatto

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Il Milan vuole un prestito con obbligo di riscatto per cedere Gimenez

Nelle scorse ore avevamo raccontato di come il Milan ritenesse insufficiente e non soddisfacente l'offerta che il Porto ha fatto recapitare per Santiago Gimenez. I rossoneri, apprende la redazione di MilanNews.it, puntano ad ottenere un prestito diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni realistiche: il Milan vuole avere praticamente la certezza di una cessione definitiva prima di lasciar partire il messicano.

di Pietro Mazzara.

LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA CON GIMENEZ

Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 26,844 mln

Ammortamento annuo: 6,711 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 20,133 mln