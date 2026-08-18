Calciomercato

UFFICIALE: il portiere classe 2008 Bouyer rinnova col Milan

UFFICIALE: il portiere classe 2008 Bouyer rinnova col Milan
Oggi alle 19:35Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com
Il giovane portiere continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro

AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Léo-Paul Bouyer.

Il portiere, classe 2008, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.