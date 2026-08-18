UFFICIALE: Milan, tesserato il portiere classe 2007 Ilja Pantelin

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Attraverso il suo sito ufficiale, il Milan ha annunciato l'arrivo del portiere classe 2007 Ilja Pantelin dal TSC Bačka Topola: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Ilja Pantelin, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il portiere, nato nel 2007, arriva dal TSC Bačka Topola e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".