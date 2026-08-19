La ricostruzione del Milan parla portoghese: Jorge Mendes è il vero regista del mercato rossonero
La rivoluzione estiva del Milan ha un filo conduttore chiarissimo: Jorge Mendes. Il super procuratore portoghese sta diventando il vero snodo della ricostruzione rossonera attorno a Ruben Amorim, anche perché due degli acquisti più onerosi - ed importanti - dell'estate rossonera sono strettamente legati alla sua scuderia. Moreira è costato 45 milioni più bonus, mentre Ramos oltre i 70.
AMORIM-MENDES, UNA CONNECTION CHE RIDISEGNA IL MILAN
Il dato politico del mercato rossonero è evidente: il Milan sta affidando una parte importante della propria ricostruzione a un asse portoghese fortissimo. Amorim indica caratteristiche e profili, Mendes facilita operazioni, contatti e incastri. Tolto Gila, rappresentato da Camano, e Diawara, ogni grande investimento estivo del Milan è passato dal procuratore lusitano.
Ed è proprio qui che il ruolo di Mendes potrebbe diventare ancora più importante, anche perché dopo avergli portato giocatori - forti -, dovrà aiutare il Milan anche a vendere e liberarsi di quei giocatori che non rientrano nei piani di Ruben Amorim.
ORA SERVONO LE CESSIONI: LEAO LA CHIAVE
Il grande dossier dell'estate rossonera resta ovviamente Rafael Leao. Il Milan chiede circa 40 milioni di euro per il portoghese, con la Turchia ancora possibile destinazione e l'Arabia Saudita in agguato. Una cessione del portoghese permetterebbe di alleggerire i conti e magari tornare con forza su altri obiettivi, come ad esempio Endrick, ma Leao non è l'unico partente del Milan. Fofana e Tomori piacciono alla Juventus, Nkunku potrebbe tornare al Lipsia mentre il Como valuta Ricci.
Il paradosso è quindi questo: Mendes ha già aiutato il Milan a spendere, ora dovrà aiutarlo a incassarlo. La ricostruzione rossonera, dunque, oggi più mai, passa dalle sue mani, e l'incontro di oggi a Casa Milan detterà le mosse future del Diavolo in questi ultimi giorni di calciomercato.
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