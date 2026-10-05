Rabiot e Pulisic al centro del nuovo Milan: Cardinale vuole blindarli. Il punto sui loro rinnovi

Tra le priorità del Milan c'è sicuramente anche quella di blindare Adrien Rabiot e Christian Pulisic con il rinnovo di contratto fino al 2031

In attesa di tornare sul mercato a gennaio per colmare alcune lacune, il Milan sta lavorando su due rinnovi che sono una priorità del club di Gerry Cardinale, il quale vuole blindare i giocatori più importanti della rosa: sono quelli di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che sono in scadenza rispettivamente nel 2028 e nel 2027. Sia il centrocampista che l'attaccante sono visti come due elementi basilari del nuovo progetto milanista e dunque i loro rinnovi vengono ritenuti fondamentali in via Aldo Rossi.

RINNOVO RABIOT: LA SITUAZIONE

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che ricorda le parole di Ruben Amorim di qualche settimana fa su Rabiot: "Non lo conoscevo - ha raccontato prima del match contro il Venezia - prima di arrivare qui, è cruciale nel nostro progetto. Lo adoro a tutto tondo e vorrei che rimanesse al Milan. Se sarà possibile, vorrei che gli fosse rinnovato il contratto. Lui lo sa. È molto professionale, gioca nella nazionale francese, aiuta molto i giovani in ogni allenamento. È un giocatore chiave per noi". Dichiarazioni che non lasciano dubbi su quello che pensa l'allenatore portoghese che ritiene il francese assolutamente centrale nel suo progetto tecnico. La scadenza del contratto del francese è fissata al 2028 con possibilità di prolungarla unilateralmente fino al 2029, ma la volontà di Cardinale è quella di arrivare presto ad un nuovo accordo fino al 2031, confermando il suo attuale ingaggio da cinque milioni di euro netti a stagione.

MILAN, IL PUNTO SUL RINNOVO DI PULISIC

Nei giorni scorsi, Pulisic ha spiegato di stare molto bene al Milan e per questo la sua volontà è di prolungare presto il suo contratto. In scadenza nel 2027, anche in questo caso c'è un'opzione di rinnovo per un altro anno a favore del Diavolo, ma, come per Rabiot, Cardinale vorrebbe stingere direttamente una nuova intesa con Capitan America fino al 2031 con aumento dello stipendio. Sia per Rabiot che per Pulisic se ne parlerà in queste settimane, ma i loro rinnovi sono già nell'agenda del club di via Aldo Rossi.