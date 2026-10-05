Primo Piano Amorim: "Ramos ha grandi pressioni, si deve abituare. Modric? Quando giochiamo bene è perchè Luka gioca bene"

Ruben Amorim ha rilasciato un'intervista a SportMediaset nella quale ha parlato anche di Luka Modric e Gonçalo Ramos

La lunga sosta per le nazionali si sta per concludere e entro mercoledì Ruben Amorim avrà finalmente tutta la rosa a disposizione in vista della ripresa del campionato in programma domenica alle 18 sul campo del Sassuolo. Dalla trasferta in casa dei neroverdi dell'11 ottobre al prossimo 8 novembre, il Milan è atteso da nove partite in 28 giorni tra Serie A ed Europa League: Sassuolo, Salisburgo, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna, Inter, Ferencvaros e Genoa. Giocando ogni tre giorni, il tecnico portoghese avrà bisogno di far ruotare i suoi giocatori, con l'obiettivo di schierare sempre la miglior formazione possibile: "Non so cosa succderà in merito alle rotazioni di squadra che farò. Non sto pensando a dare spazio a tutti, ma a schierare sempre l'undici migliore per vincere" le parole di Amorim ai microfoni di SportMediaset.

MILAN, AMORIM HA LE IDEE CHIARE SU MODRIC E RAMOS

Durante le scorse settimane, si è parlato molto di Luka Modric e della sua gestione e anche delle difficoltà a fare gol al Milan di Gonçalo Ramos, il quale è invece reduce in questa sosta da tre gol in quattro partite con il Portogallo. L'allenatore del Diavolo ha le idee chiare su entrambi: "Modric? Quando giochiamo bene è perchè Luka gioca bene. Ci aspettiamo molto da lui e non mi interessa la sua età. Mi interessa ciò che vedo in settimana ciò che voglio vedere nei weekend. Ramos? So che ha grandi pressioni, è un giocatore del Milan. A questo deve abituarsi e io voglio solo che continui ad allenarsi come è solito fare".

MILAN, AMORIM E IL CAMBIO DI MODULO

Prima della sosta, nella gara casalinga vinta 3-0 contro il Lecce a San Siro, Amorim ha fatto alcune modifiche tattiche al suo Milan che è sceso in campo con un 4-2-3-1 molto fluido. Ma per il portoghese non è una questione di modulo, ma quello che conta sono i principi di gioco: "Difesa a 4? E' importante poter cambiare i sistemi di gioco. I principi sono gli stessi, non è questione di difendere a quattro, a cinque o a tre. Sono i principi, la squadra si adatta e ha dimostrato di saperlo fare".