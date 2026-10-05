Conte: "Ci sono club che hanno perso di vista la loro storia. Mi piacerebbe andarci per farla risplendere di nuovo"

Antonio Conte, allenatore, si è così espresso a The Athletic sui prossimi obiettivi per la panchina, dato che al momento è fermo dopo l'esperienza al Napoli.

Antonio Conte, allenatore, si è così espresso a The Athletic sui prossimi obiettivi per la panchina, dato che al momento è fermo dopo l'esperienza al Napoli: "Se arrivi in un club la cui storia parla da sé - una storia fatta di trofei, scudetti e vittorie - puoi onorarla in un solo modo: avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi, qualora non ci riesca già oggi - conclude -. So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore - e trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti - quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: "Cazzo, possiamo vincere". Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere. Club dove si respira pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma per competere.

Napoli è stata un’esperienza meravigliosa. Richiedeva molta energia e non era facile. Dover affrontare Inter, Juve e Milan non è una passeggiata per club come Napoli, Roma o Lazio. Per cui ho consumato davvero molte energie. Ora sono in una fase in cui mi limito a tenere d’occhio la situazione. Nei periodi di calma, quando non lavoro, la cosa bella è che posso sedermi e guardare le partite, studiare nuovi approcci ed essere ancora più calmo e lucido mentre cerco di adattare gli sviluppi del calcio alle mie idee".