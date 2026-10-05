Primo Piano Ecuador, Estupinan infortunato: il comunicato parla di una distorsione al ginocchio con lesione

Dall'Ecuador non arrivano notizie positive su Estupinan: il terzino sinistro non si è allenato e oggi ha saltato l'amichevole per infortunio

Non arrivano buone notizie dall'Ecuador: Pervis Estupinan, che ieri non si è allenato in gruppo e che oggi ha saltato l'amichevole contro il Panama, ha rimediato una distorsione al ginocchio. Lo riporta il giornalista Rogelio Arosemena su X, specificando che lo ha annunciato pochi minuti fa in conferenza stampa il CT Marcelo Gallardo. Al momento non ci sono ulteriori informazioni sulla gravità del problema per l'esterno rossonero, che in ogni caso ha concluso i suoi impegni con la nazionale dopo la sfida di oggi col Panama.

Un inconveniente che non farà piacere a nessuno a Milanello, soprattutto vista la mole di impegni che attendono il Milan a partire da questo fine settimana. Si comincia col Sassuolo in Serie A, e poi si continua con una fitta alternanza tra Europa League e campionato. Estupinan si aggiunge a Saelemaekers nella lista degli infortunati, con il belga che ha rimediato una distorsione alla caviglia la scorsa settimana in allenamento.

AGGIORNAMENTI SULL'INFORTUNIO DI ESTUPINAN

Arrivano due aggiornamenti. Il CT ha detto in conferenza che l'infortunio è di lieve entità: "Si tratta di una leggera distorsione al ginocchio, non c'è nulla di cui preoccuparsi".

La Federazione dell'Ecuador ha poi emesso un comunicato con gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore rossonero: "Pervis Estupinan ha rimediato un infortunio al ginocchio durante la partita contro il Giappone. Gli esami svolti hanno evidenzionato una distorsione del ginocchio con lesione interna. Le informazioni cliniche e i risultati degli esami sono già stati comunicati allo staff medico dell’AC Milan per garantire la continuità delle cure. Auguriamo a Pervis una pronta guarigione"

MILAN, TUTTI I PROSSIMI IMPEGNI

6ª giornata Serie A, Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre ore 18.00 (DAZN/Sky)

2ª giornata EL (giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.45): Salisburgo-Milan

7ª giornata Serie A, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN/Sky)

3ª giornata EL (giovedì 22 ottobre 2026, ore 21.00): Bournemouth-Milan

8ª giornata Serie A, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre ore 20.45 (DAZN)

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11ª giornata Serie A, Genoa-Milan, domenica 8 novembre ore 15.00 (DAZN)

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14ª giornata Serie A, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45 (DAZN)

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