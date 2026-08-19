Amorim torna a spingere per Inacio: servono 40 milioni

Amorim torna a spingere per Inacio: servono 40 milioniMilanNews.it
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Oggi alle 10:48Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Con Tomori fuori dal progetto il Milan ha bisogno di un rinforzo in difesa, e Ruben Amorim ha già le idee chiare su chi andare a puntare

Ruben Amorim vuole Gonçalo Inacio per completare la difesa del Milan. Il tecnico rossonero conosce benissimo il classe 2001, avendolo già avuto ai tempi dello Sporting Lisbona, e lo considera ideale per una linea a tre grazie a velocità, qualità nel palleggio e capacità di costruire dal basso. 

Con Tomori fuori dal progetto, il reparto difensivo necessita per forza di cose di un altro centrale di livello. L'operazione però è onerosa, e quindi tutt'altro che facile: Inacio viene calutato circa 40 milioni di euro dallo Sporting Libsona, mentre la clausola rescissoria è fissata a 60 milioni. 