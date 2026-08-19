Amorim torna a spingere per Inacio: servono 40 milioni
MilanNews.it
Con Tomori fuori dal progetto il Milan ha bisogno di un rinforzo in difesa, e Ruben Amorim ha già le idee chiare su chi andare a puntare
Ruben Amorim vuole Gonçalo Inacio per completare la difesa del Milan. Il tecnico rossonero conosce benissimo il classe 2001, avendolo già avuto ai tempi dello Sporting Lisbona, e lo considera ideale per una linea a tre grazie a velocità, qualità nel palleggio e capacità di costruire dal basso.
Con Tomori fuori dal progetto, il reparto difensivo necessita per forza di cose di un altro centrale di livello. L'operazione però è onerosa, e quindi tutt'altro che facile: Inacio viene calutato circa 40 milioni di euro dallo Sporting Libsona, mentre la clausola rescissoria è fissata a 60 milioni.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Il lungo viaggio a Catania. Come Enrico IV. Ora un difensore. Come è tutto cambiato dalle 16,45 di un sabato di Ferragosto. Ha deciso Amorim!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Ramazzotti: "Ora Amorim potrebbe anche chiedere di acquistare un centrale, utilizzando De Winter sul centro-destra"
4 Il lungo viaggio a Catania. Come Enrico IV. Ora un difensore. Come è tutto cambiato dalle 16,45 di un sabato di Ferragosto. Ha deciso Amorim!
Primo Piano
Antonio VitielloPrimo Piano150 milioni investiti, e ci sono altre operazioni. Amorim felicissimo del nuovo esterno. Cosa servirebbe ancora…
Luca SerafiniMaignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com