Amorim torna a spingere per Inacio: servono 40 milioni

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Oggi alle 10:48 Calciomercato Milan di di Fonti preferite

Con Tomori fuori dal progetto il Milan ha bisogno di un rinforzo in difesa, e Ruben Amorim ha già le idee chiare su chi andare a puntare