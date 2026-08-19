News VIDEO MN - Diego Moreira lascia l'hotel per andare a Casa Milan: è il momento della firma

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Diego Moreira ha in questo momento lasciato l'Hotel Melia per dirigersi a Casa Milan per firmare con il club rossonero fino al 2031.

Come testimoniato dall'inviato di MilanNews.it, Diego Moreira ha in questo momento lasciato l'Hotel Melia per dirigersi a Casa Milan, dove apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2031 per poco più di 3 milioni di euro di stipendio all'anno. Da domani, dunque, potrà essere a disposizione di Ruben Amorim per gli allenamenti e, eventualmente, anche per la convocazione per la trasferta di Torino, in programma domenica alle 20:45.

DOVE POTREBBE GIOCARE MOREIRA NEL MILAN?

Diego Moreira è giocatore capace di sfruttare la sua grande resistenza fisica, l'accelerazione, il dinamismo, la personalità e la capacità di cross per arare la fascia; la vocazione del ragazzo, dunque, rimane molto più offensiva che difensiva. Si tratta di un esterno veloce nello stretto e con una buona gamba sul lungo, abile nel cross e nell'ultimo passaggio, massimo impegno nel pressing e nella corsa all'indietro.

Ma dove giocherà Diego Moreira nel Milan? Dopo la vittoria per 2-1 contro il Metz (gennaio 2026), Moreira racconta che il cambio di ruolo non lo scombussola più di tanto. È contento di poter giocare e aiutare la squadra: "Per me non cambia nulla. Mi diverto tanto a sinistra quanto a destra, purché gioco… In ogni caso, ricoprire un ruolo offensivo mi fa bene per essere più decisivo". In quell'occasione infatti era riuscito a segnare con un bel tiro a giro di prima, di sinistro, da fuori area: "Ho avuto la fortuna di trovarmi in quella posizione interna in quel momento, Enciso mi ha servito la palla e poi ho lasciato parlare il mio piede sinistro". Amorim si porrà gli stessi dubbi: lo farà giocare principalmente da esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra, ma potrà essere schierato anche da trequartista.