Panucci: "In tournée ho osservato Goncalo Ramos con gli occhi del difensore e posso dire che è forte forte"

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Christian Panucci, ex calciatore del Milan, si è così espresso a SportMediaset su Goncalo Ramos, nuovo attaccante rossonero.

Christian Panucci, ex calciatore del Milan, si è così espresso a SportMediaset su Goncalo Ramos, nuovo attaccante rossonero: "Sono stato in tournée con loro, ho osservato con gli occhi del difensore Goncalo Ramos e posso dire che si muove benissimo e che è forte, forte, farà più di 15 gol. L'Inter ha preso giocatori inglesi, forti, d'esperienza, ha giovani di prospettiva come Stankovic ed è tornato pure Pavard: resta la squadra da battere. Il Napoli con Allegri riuscirà a essere protagonista, sarà l'avversario principale, può vincere sicuramente lo Scudetto".

COSA HA VISTO PANUCCI IN LEAO

Christian Panucci ha parlato anche a SportMediaset rivelando alcuni dettagli della convivenza con Rafael Leao, con cui ha passato - assieme a tutto il resto della carovana rossonera - la tournée a Perth e a Giacarta: "Non lo conoscevo. È un ragazzo che ha sempre sorriso, ha lavorato tantissimo. È stato un professionista serissimo. Nelle amichevoli che hanno fatto e non sono andate benissimo, è ancora lui l’unico ad accendere la luce. Poi chiaramente lui vuole andare via, la società probabilmente lo accontenterà. Però sotto quel punto di vista lì, ha sempre lavorato col sorriso, salutava sempre. Un ragazzo eccezionale, un professionista esemplare. Per quei 15 giorni che io c’ero. Per cui ancora adesso, per quello che si vede, è quello che accende la luce".