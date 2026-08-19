Possibile esordio per Moreira con la maglia del Milan già domenica contro il Torino
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Moreira subito a disposizione di Amorim, che potrebbe anche pensare di farlo esonero già domenica contro il Torino
Diego Moreira sarà subito a disposizione di Ruben Amorim dopo la firma di questa mattina con il Milan. Il belga, esterno mancino classe 2004, può giocare su entrambe le fasce: a sinistra in alternativa a Estupinan e Bartesaghi, oppure a destra al posto di uno tra Chukwueze e Saelemaekers.
Più offensivo che difensivo, Moreira può essere sfruttato anche da trequartita, sfruttando il mancino a rientrare verso il centro, proprio come piace ad Amorim. Il nuovo acquisto dovrebbe essere convocato per la trasferta di domenica a Torino, dove potrebbe addirittura anche già esordire.
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