Possibile esordio per Moreira con la maglia del Milan già domenica contro il Torino

Possibile esordio per Moreira con la maglia del Milan già domenica contro il TorinoMilanNews.it
Oggi alle 12:00News
di Lorenzo De Angelis
Moreira subito a disposizione di Amorim, che potrebbe anche pensare di farlo esonero già domenica contro il Torino

Diego Moreira sarà subito a disposizione di Ruben Amorim dopo la firma di questa mattina con il Milan. Il belga, esterno mancino classe 2004, può giocare su entrambe le fasce: a sinistra in alternativa a Estupinan e Bartesaghi, oppure a destra al posto di uno tra Chukwueze e Saelemaekers. 

Più offensivo che difensivo, Moreira può essere sfruttato anche da trequartita, sfruttando il mancino a rientrare verso il centro, proprio come piace ad Amorim. Il nuovo acquisto dovrebbe essere convocato per la trasferta di domenica a Torino, dove potrebbe addirittura anche già esordire. 