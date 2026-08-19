Serginho sul nuovo ruolo di Chukwueze: "Sarà chiamato ad un grande cambiamento, ma sta dimostrando di meritare una seconda chance"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport Serginho ha commentato il colpo Diego Moreira e non solo

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino del Milan Serginho ha ovviamente parlando di Diavolo commentando - positivamente - l'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo e non solo.

Un salto all’altra fascia: Chukwueze l’ha finalmente convinta?

"Lo seguivo già in Spagna, al Villarreal, ed era fortissimo, determinante. Nel Milan lo è stato di meno, almeno fino a oggi: ora però sta dimostrando di meritare una seconda chance. Certo, nel nuovo sistema dovrà cambiare il suo modo di giocare: avrà maggiori compiti difensivi, dovrà rientrare di più, con movimenti quasi da terzino destro. In precampionato ha attaccato bene ma anche sofferto in difesa, specie quando lo puntavano avversari veloci e mancini, o nei cambi di gioco rapidi in cui deve imparare a essere più pronto. Ha caratteristiche diverse, è portato a pensare solo alla

fase d’attacco: ora sarà chiamato a un grande cambiamento. Starà ad Amorim capire se potrà completarsi o meno".

Più sicuro con Saelemaekers?

"Per lui si tratta di giocare in un ruolo che conosce, con movimenti ormai consolidati. Per Chukwu sarebbe una novità e come tutte le novità richiede tempo: finora ha potuto provarlo in un solo mese di allenamento e con una serie di amichevoli in mezzo".