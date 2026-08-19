La Roma ufficializza l'acquisto di Rodrigo Mora. Ora il Porto aumenta l'offerta per Gimenez?

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L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Rodrigo Mora dal Porto. Occhio ora agli sviluppi per Santiago Gimenez al Porto

Si riporta di seguito il comunicato ufficiale della Roma su Rodrigo Mora: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Rodrigo Mora dal Porto. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei "Dragões" ha collezionato 80 presenze e 16 gol. Per la nuova avventura in giallorosso, Mora ha scelto la maglia numero 86. Benvenuto a Roma, Rodrigo!".

LE ULTIME DA MILANNEWS SU GIMENEZ AL PORTO

Con la cessione di Rodrigo Mora alla Roma ci si aspettava che il Porto presentasse finalmente al Milan un'offerta ufficiale per Santiago Gimenez, attualmente in uscita nonostante stia recuperando dall'infortunio alla caviglia sofferto durante il Mondiale negli USA il mese scorso. Apprende la redazione di MilanNews.it che al momento l'offerta del Porto per l'attaccante messicano non soddisfa ancora il club rossonero. Il Milan attende un miglioramento della proposta prima di lasciar partire l'ex Feyenoord. Nelle scorse ore avevamo raccontato di come il Milan ritenesse insufficiente e non soddisfacente l'offerta che il Porto ha fatto recapitare per Santiago Gimenez. I rossoneri, apprende la redazione di MilanNews.it, puntano ad ottenere un prestito diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni realistiche: il Milan vuole avere praticamente la certezza di una cessione definitiva prima di lasciar partire il messicano.