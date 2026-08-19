Milan, la cifra minima per evitare una minusvalenza con tutti gli esuberi
Non solo nuovi acquisti - oggi firma Diego Moreira - ma il Milan dovrà riuscire a piazzare anche i vari giocaotori fuori dal progetto. Queste tutte le cifre minime per evitare una minusvalenza.
MILAN, LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA CON GLI ESUBERI
Tomori
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 11,302 mln
Ammortamento annuo: 5,651 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 5,651 mln
Leão
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 16,818 mln
Ammortamento annuo: 5,606 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 11,212 mln
Gimenez
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 26,844 mln
Ammortamento annuo: 6,711 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 20,133 mln
Fofana
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 19,5 mln
Ammortamento annuo: 6,5 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 13 mln
Bondo
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 9,251 mln
Ammortamento annuo: circa 2,313 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 6,938 mln
Terracciano F.
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 3 mln
Ammortamento annuo: 1 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 2 mln
Estupinan
Costo storico: 17,000 mln
Ammortamento annuo: 3,400 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 13,600 mln
Ricci
Costo storico: 23,500 mln
Ammortamento annuo: 5,875 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 17,625 mln
Nkunku
Costo storico: 37,000 mln
Ammortamento annuo: 7,400 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 29,600 mln
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