Milan, la cifra minima per evitare una minusvalenza con tutti gli esuberi

Milan, la cifra minima per evitare una minusvalenza con tutti gli esuberiMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Manuel Del Vecchio
La cifra minima a cui cedere tutti gli esuberi del Milan per non fare minusvalenza

Non solo nuovi acquisti - oggi firma Diego Moreira - ma il Milan dovrà riuscire a piazzare anche i vari giocaotori fuori dal progetto. Queste tutte le cifre minime per evitare una minusvalenza.

MILAN, LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA CON GLI ESUBERI

Tomori
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 11,302 mln
Ammortamento annuo: 5,651 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 5,651 mln

Leão
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 16,818 mln
Ammortamento annuo: 5,606 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 11,212 mln

Gimenez
Valore Netto Contabile al 30/06/2025:  26,844 mln
Ammortamento annuo: 6,711 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 20,133 mln

Fofana
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 19,5 mln
Ammortamento annuo: 6,5 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 13 mln

Bondo
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 9,251 mln
Ammortamento annuo: circa 2,313 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 6,938 mln

Terracciano F.
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 3 mln
Ammortamento annuo: 1 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 2 mln

Estupinan
Costo storico: 17,000 mln
Ammortamento annuo: 3,400 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 13,600 mln

Ricci
Costo storico: 23,500 mln
Ammortamento annuo: 5,875 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 17,625 mln

Nkunku
Costo storico: 37,000 mln
Ammortamento annuo: 7,400 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 29,600 mln