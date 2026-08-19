Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 19 agosto

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Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:

ACQUISTI MILAN

Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo

Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo

Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero

Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo

Luka Modric (centrocampista), rinnovo di contratto

Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo

Diego Moreira (centrocampista, Strasburgo) a titolo definitivo

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito

Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto

David Odogu (difensore), prestito al Tolosa

Zachary Athekame (difensore), prestito al Lione

OBIETTIVI MILAN

Gonçalo Inacio (difensore, Sporting Club)

Virgil van Dijk (difensore, Liverpool)

Guela Doué (terzino/esterno, Strasburgo)

Dario Osorio (trequartista/esterno, Midtjylland)

Ismaelo Ganiou (difensore, Lens)

POSSIBILI USCITE

Rafa Leao (Galatasaray, Fenerbahce, Arabia)

Youssouf Fofana (Nottingham Forest, Crystal Palace, Villarreal, Real Betis, Juventus)

Samuele Ricci (Atalanta, Como)

Alphadjo Cissè (Torino, Sassuolo)

Filippo Terracciano (Monza, Udinese)

Fikayo Tomori (Benfica, Juventus)

Christopher Nkunku (Lipsia, Dortmund, Newcastle)

Santi Gimenez (Porto)

Bondo (Rennes, Lens)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026

Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;

LE PAROLE DI AMORIM SUL MERCATO DEL MILAN

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Chiederà nuovi acquisti dopo questa vittoria?

"Ora abbiamo un piano. E faremo quello che pensiamo sia meglio per il club, non soltanto per oggi, ma anche per il futuro. Quindi vedremo cosa succederà".