Questa mattina la firma di Diego Moreira a Casa Milan
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Manca davvero poco prima che Diego Moreira diventi ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Nella giornata di ieri il belga è sbarcato a Milano in tarda mattinata ed è stato subito portato in centro per svolgere le visite medice alla Madoninna, mentre è stato a Varese per i test necessari per ottenere l'idoneità sportiva. Per questioni di tempistiche la firma è stata rimandata ad oggi, verso metà mattinata. Moreira sarà a Casa Milan per mettere tutto nero su bianco e registrare i consueti contenuti per i canali ufficiali del club rossonero.
Ma che giocatore è Diego Moreira? Leggilo QUI, nel nostro focus approfondito di lunedì pomeriggio.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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