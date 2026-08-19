Serginho su Moreira: "Deve diventare un giocatore "da San Siro", stadio difficile per tutti. Tifo per lui"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport Serginho ha commentato il colpo Diego Moreira e non solo

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino del Milan Serginho ha ovviamente parlando di Diavolo commentando - positivamente - l'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo e non solo.

Il suo erede sulla corsia destra è appena sbarcato da Strasburgo: le piace?

"Direi che soprattutto piace alla dirigenza, ed è quello che conta. Per fare un investimento simile sono certo che sia stato studiato in ogni mossa e in ogni partita. Avere speso tanto significa riconoscergli un grande talento. La qualità è innegabile, è stato ritenuto all’altezza della maglia del Milan. Ora deve diventare un giocatore “da San Siro”, stadio difficile per tutti. Io tifo per lui".

Così però si chiudono gli spazi per Leao: cosa farebbe con lui?

"La domanda dovrebbe essere un’altra: cosa intende fare Rafa del suo futuro? Qualsiasi cosa deciderà, dovrà esserne con- vinto. Resta uno dei più forti della squadra, anche se con i suo limiti. Credo che il rendimento della scorsa stagione sia stato pregiudicato dal modulo, non ha le caratteristiche da punta che gioca spalle alla porta, con un difensore avversario sempre attaccato. Con Amorim e il nuovo modulo può starci eccome. Ribadisco: va capito cosa vuol fare lui. Se ha voglia di impegnarsi di nuovo gli basterà poco anche per riconquistare il pubblico".