La designazione arbitrale di Torino-Milan: per la prima di Serie A c'è Zufferli

La designazione arbitrale di Torino-Milan: per la prima di Serie A c'è ZufferliMilanNews.it
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Oggi alle 12:22News
di Manuel Del Vecchio
La designazione arbitrale comunicata dall'AIA per Torino-Milan di domenica 23 agosto alle 20.45

Ci siamo, tra pochi giorni comincia la Serie A 2026/27. Il Milan domenica sera va a Torino per giocare contro i granata di Ignazio Abate in una sfida dal coefficiente di difficoltà già piuttosto elevato. Nella mattinata di oggi l'AIA ha comunicato le designazioni ufficiali per la prima giornata di campionato. Per Torino-Milan ci sarà Zufferli.

TORINO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Direttore di gara: Zufferli di Udine
Assistenti: Bercigli-Zingarelli
IV Ufficiale: Massa
VAR: Mazzoleni
AVAR: Santoro