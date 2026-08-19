Zancan: "Non capisco come Allegri, quasi con un po' di coggiutaggine, abbia sempre fatto giocare Leao da punta"

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Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport su Rafael Leao, attaccante che il Milan sta cercando di cedere sul mercato.

Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport su Rafael Leao, attaccante che il Milan sta cercando di cedere sul mercato: "Il Milan è stato chiaro con Leao e Leao era stato chiaro con il Milan a giugno. A quel tempo, c'era tempo per il Milan per cercare un sostituto in attacco. Ora temo che, se dovesse restare, alla prima partita sbagliata torneremo a fare i soliti discorsi. È meglio per tutti separarsi. Poi non puoi svenderlo, ma devi cercare di venderlo. E i tempi sono ristretti. A questo punto, le offerte sono al ribasso e non è facile trovare sostituti. Poi magari il nome ce l'hanno e non lo fanno uscire eh, ma a questa squadra mancano ancora dei tasselli chiave.

L'anno scorso c'è stato un problema tattico: non è un numero 9. Non capisco come Allegri, quasi con un po' di coggiutaggine, lo abbia sempre fatto giocare lì. Forse il calcio di Amorim non è troppo adatto al gioco di Leao, perché lui gioca col possesso e senza molto campo da attaccare, ma con un 9 come Goncalo Ramos davanti Leao potrebbe anche brillare. Di Leao sono anni che diciamo tutto il bene possibile e tutto il male possibile. Però la sua parabola al Milan sembra un po' finita, anche se abbiamo visto casi in cui giocatori considerati in uscita poi sono rimasti ed esplosi in positivo".

