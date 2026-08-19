News Mian, Moreira è sicuro: "Credo che questo sia il momento giusto per arrivare qui"

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Le prime parole di Diego Moreira da calciatore del Milan

Il Milan ha annunciato l'acquisto di Diego Moreira (LEGGI QUI). Il talento belga ha scelto la maglia numero 22, pesantissima per la storia rossonera. Ruben Amorim potrà puntare su un giocatore di fantasia e qualità, ma anche corsa e duttilità tattica. Un rinforzo preziosissimo per il modo di giocare del nuovo tecnico rossonero.

Moreira cresce nei settori giovanili di Standard Liegi e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino ad affacciarsi al calcio professionistico. Con il Club di Lisbona si mette in evidenza nelle formazioni giovanili, conquistando con l'Under 19 la UEFA Youth League nella stagione 2021/22 e, pochi mesi più tardi, la Coppa Intercontinentale Under 20. Nella stagione successiva esordisce inoltre in UEFA Champions League, scendendo in campo nei turni preliminari dell'edizione 2022/23. Oggi, il Milan acquista un giocatore e talento di prospettiva ma che può quindi vantare di un'importante esperienza internazionale.

Un estratto delle sue prime parole in rossonero:

"Sono emozionato e anche un po' incredulo, perché quando parli del Milan parli di titoli, di storia e di tutti i grandi campioni che hanno giocato qui. È un grande club: sai cosa si aspettano da te e credo che questo sia il momento giusto per arrivare qui.".

Per me è molto importante che le persone capiscano che sono un ragazzo a cui piace scherzare, ma anche estremamente concentrato e che, in campo, dà tutto per i compagni, per i tifosi e per il club. Questo non cambierà mai, perché fa parte di me fin da quando ero piccolo."