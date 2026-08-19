Bucciantini esalta Ramos: "Finalmente una punta che sta in area, prima di lui c'erano i fantasmi"

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Il calciomercato del Milan resta in continua espansione, giorno dopo giorno. Da poco è stato ufficiliazzato Diego Moreira, la rosa di Ruben Amorim ha potuto rinforzarsi anche con gli arrivi di Gonçalo Ramos, Diawara, Mario Gila, Cissè e per l'appunto il nuovo esterno belga. Nonostante questo, ci sono anche tanti temi che restano di attualità per quanto riguarda il mercato in uscita. Tomori piace in Premier, mentre Ricci è sempre più vicino al Como. Anche la situazione di Nkunku potrebbe presto sbloccarsi, con un particolare ritorno in Germania al Lipsia.

Oggi è stato anche presentato nello Store di Via Dante per l'appunto Gonçalo Ramos. Questo un estratto delle parole di Bucciantini a Sky Calcio l'Originale sul nuovo portoghese del Milan:

"Il Milan da Giroud a Ramos non ha avuto attaccanti che riempivano l'area di rigore, ha avuto solo fantasmi e giocatori che non sono stati confermati. Il portoghese mi piace, viene dalla squadra più forte del mondo per trovare il suo posto nel Milan. E poi i rossoneri hanno Jorge Mendes nel giro, vediamo a cosa porta".