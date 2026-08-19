News MN - Il caso Leao: oggi l'incontro a Casa Milan con i suoi rappresentanti, ma nessun passo in avanti. Il punto

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Le ultime sulla situazione del portoghese in questa particolare sessione di mercato estiva

Il calciomercato del Milan resta in continua espansione, giorno dopo giorno. Da poco è stato ufficiliazzato Diego Moreira, la rosa di Ruben Amorim ha potuto rinforzarsi anche con gli arrivi di Gonçalo Ramos, Diawara, Mario Gila, Cissè e per l'appunto il nuovo esterno belga. Nonostante questo, ci sono anche tanti temi che restano di attualità per quanto riguarda il mercato in uscita. Tomori piace in Premier all'Aston Villa, mentre Ricci è sempre più vicino al Como. La situazione di Rafa Leao invece sembra essere sempre più criptica.

Così, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi c'è stato un meeting con Jorge Mendes e rappresentanti di Rafa Leao a Casa Milan. i rossoneri sono fermi su una valutazione alta del portoghese, di oltre 50 milioni di euro. Dunque nessun passo avanti concreto, tuttavia si continua a lavorare per trovare una collocazione sul mercato a Rafa in questa sessione estiva.

Di Antonio Vitiello