Minotti con tanti dubbi: "La grave pecca di questo Milan è nel lato dirigenziale"
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Lorenzo Minotti, ex difensore oggi opinionista sportivo ha parlato così poco fa a Sky Calcio Club del nuovo Milan di Ruben Amorim. Un breve estratto delle sue considerazioni sulla stagione del Milan che verrà:
"Credo sinceramente che il Milan abbia fatto un salto di qualità importante in questa stagione. Mario Gila dietro è un giocatore di qualità e corsa, Ramos invece è uno che i gol li ha sempre fatti e che in Serie A potrà trovare fortuna. L'unico problema restano i dirigenti. Quando ci sarà il bisogno di intervenire per curare alcuni o problemi durante l'anno, allora lì sarà curioso capire chi parlerà o interverrà..".
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