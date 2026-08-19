Ordine: "Ora c'è la polemica su Mendes che fa il mercato del Milan. Poi si scopre che Ramos l'ha preso Cardinale"

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Franco Ordine, giornalista, si è così espresso su Il Giornale sul lavoro che Gerry Cardinale sta portando avanti nel Milan.

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso su Il Giornale sul lavoro che Gerry Cardinale sta portando avanti nel Milan: "Per ora li ha spiazzati tutti. Il soggetto sottinteso, in questo caso, è Gerry Cardinale. Ha cominciato con la gestione del repulisti successivo alla perdita secca della Champions: ha cercato sostituti in Germania, ha ricevuto un no secco e a quel punto ha deciso di far avanzare le seconde linee. Come farà a gestire il calcio-mercato? si chiedevano gli scettici. E lui sicuro: «Ho deciso di provvedere da solo. Ho sbagliato a delegare in passato, ora lavorerò in prima persona». Fu accompagnato dalla solita scia di obiezioni dei sopracciò. E invece al pronti via della rassegna si è presentato con un paio di acquisti considerati da tempo fondamentali, un centravanti, Gonçalo Ramos, e Gila, il difensore, entrambi già finiti sul taccuino di Tare e Allegri nei mesi di aprile-maggio, segno - ma guai a segnalarlo a lor signori - che è stato utilizzato il lavoro di ricerca lasciato in eredità dal precedente management. Strategia logica visto che in prima linea sono avanzati i collaboratori diretti di Tare, Moncada e Allegri.

A quel punto allora è partita un’altra crociata: ha pagato troppo il portoghese, lascia fare tutto a Jorge Mendes, potente agente portoghese. E poi si scopre che la trattativa per Ramos è stata conclusa personalmente dallo stesso Cardinale, a Parigi, in un incontro riservato con il presidente del Psg".