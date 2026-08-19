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UFFICIALE: Andrej Kostic ceduto a titolo temporaneo allo Sparta Rotterdam

UFFICIALE: Andrej Kostic ceduto a titolo temporaneo allo Sparta RotterdamMilanNews.it
Oggi alle 14:24Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
fonte acmilan.com
Kostic ceduto in prestito secco Sparta Rotterdam

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostić allo Sparta Rotterdam.

Il Club augura ad Andrej le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva.