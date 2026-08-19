Juventus su Fofana e Tomori: primi sondaggi, ma nessuna offerta al Milan

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Oggi alle 14:00Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Tomori e Fofana in uscita: su di loro si starebbe facendo seriamente sotto la Juventus

La Juventus ha effettuati i primi sondaggi per Youssouf Fofana e Fikayo Tomori, entrambi in uscita dal Milan dopo che Ruben Amorim li ha esclusi dal nuovo progetto tecnico rossonero. Il direttore sportivo bianconero Frederic Massara avrebbe verificato la disponibilità dei due giocatori a un eventuale trasferimento a Torino. 

Al momento, però, non si è ancora arrivati alla presentazione di offerte ufficiali al Milan. L'interesse resta quindi in una fase preliminare, ma i due profili sono entrati concretamente nei radar della Juventud per rinforzare la formazione di Luciano Spalletti. 