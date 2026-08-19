Juventus su Fofana e Tomori: primi sondaggi, ma nessuna offerta al Milan

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Tomori e Fofana in uscita: su di loro si starebbe facendo seriamente sotto la Juventus