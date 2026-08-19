Ramazzotti spiega: "Mandare in prestito Gimenez potrebbe facilitare, in caso di riscatto, una plusvalenza futura"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Santiago Gimenez, attaccante in uscita dal Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Santiago Gimenez, attaccante in uscita dal Milan: "Il messicano è stato il colpo del mercato invernale 2025: è stato pagato oltre 30 milioni al Feyenoord. Adesso, dopo un anno e mezzo di ammortamento, il suo costo residuo è superiore ai 20. Mandarlo in prestito potrebbe facilitare, in caso di riscatto, una plusvalenza futura".

LE ULTIME DA MILANNEWS SU GIMENEZ AL PORTO

Con la cessione di Rodrigo Mora alla Roma ci si aspettava che il Porto presentasse finalmente al Milan un'offerta ufficiale per Santiago Gimenez, attualmente in uscita nonostante stia recuperando dall'infortunio alla caviglia sofferto durante il Mondiale negli USA il mese scorso. Apprende la redazione di MilanNews.it che al momento l'offerta del Porto per l'attaccante messicano non soddisfa ancora il club rossonero. Il Milan attende un miglioramento della proposta prima di lasciar partire l'ex Feyenoord. Nelle scorse ore avevamo raccontato di come il Milan ritenesse insufficiente e non soddisfacente l'offerta che il Porto ha fatto recapitare per Santiago Gimenez. I rossoneri, apprende la redazione di MilanNews.it, puntano ad ottenere un prestito diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni realistiche: il Milan vuole avere praticamente la certezza di una cessione definitiva prima di lasciar partire il messicano.