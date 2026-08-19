Torriani può diventare secondo portiere del Milan. Su Terracciano c'è il Monza
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Torriani può guadagnare i gradi di secondo portiere del Milan
Possibile un nuovo avvicendamento tra i pali rossoneri, ma non per quanto riguarda il titolare, che rimarrà Maignan. Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, scrive che il giovane Torriani può guadagnare i gradi di secondo portiere: "Lorenzo Torriani può diventare presto a tutti gli effetti il secondo portiere del Milan. Pietro Terracciano, a un anno dalla scadenza, può lasciare. C’è un dialogo aperto con il Monza".
Lorenzo Torriani ha giocato sempre titolare in tutte le amichevoli pre campionato del Milan. Contro il Manchester United ha offerto un'ottima prestazione, parando pure un rigore a Bruno Fernandes.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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