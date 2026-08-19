Torriani può diventare secondo portiere del Milan. Su Terracciano c'è il Monza

Torriani può diventare secondo portiere del Milan. Su Terracciano c'è il MonzaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:59Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Torriani può guadagnare i gradi di secondo portiere del Milan

Possibile un nuovo avvicendamento tra i pali rossoneri, ma non per quanto riguarda il titolare, che rimarrà Maignan. Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, scrive che il giovane Torriani può guadagnare i gradi di secondo portiere: "Lorenzo Torriani può diventare presto a tutti gli effetti il secondo portiere del Milan. Pietro Terracciano, a un anno dalla scadenza, può lasciare. C’è un dialogo aperto con il Monza".

Lorenzo Torriani ha giocato sempre titolare in tutte le amichevoli pre campionato del Milan. Contro il Manchester United ha offerto un'ottima prestazione, parando pure un rigore a Bruno Fernandes.