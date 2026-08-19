News Diego Moreira cuore rossonero: "Il Milan fa parte di me fin da quando ero piccolo"

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Il Milan ha finalmente ufficializzato l'acquisto dallo Strasburgo del talento Diego Moreira. Il nuovo esterno rossonero ha firmato un contratto con il club rossonero che lo legherà fino al 30 giugno 2021. Nonostante la giovane età, Moreira può vantare anche un'importante esperienza internazionale. Infatti Diego Moreira ha rappresentato il Portogallo nelle selezioni giovanili fino all'Under 21, prendendo parte anche all'Europeo Under 21 del 2023. Dal 2025 veste la maglia della Nazionale maggiore del Belgio, con cui esordisce nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e prende parte alla fase finale della competizione.

Di seguito un estratto delle prime dichiarazioni del nuovo rinforzo milanista ai canali ufficiali del club:

Carattere e mentalità

"Per me è molto importante che le persone capiscano che sono un ragazzo a cui piace scherzare, ma anche estremamente concentrato e che, in campo, dà tutto per i compagni, per i tifosi e per il club. Questo non cambierà mai, perché fa parte di me fin da quando ero piccolo."