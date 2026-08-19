Diego Moreira lascia lo Strasburgo: arriva l'annuncio social dei francesi
In attesa dell'ufficialità da parte dell'AC Milan, lo Strasburgo annuncia l'addio di Diego Moreira al club francese. Di seguito il comunicato social del club francese:
LO STRASBURGO SALUTA DIEGO MOREIRA
Il Racing Club Strasburgo annuncia la partenza di Diego Moreira. Arrivato ell'estate del 2024, il belga si è rapidamente stabilito come giocatore chiave nella nostra squadra, soprattutto per il suo spirito combattivo in campo. Con la nostra maglia ha giocato 76 partite in tutte le competizioni, segnando 7 gol e fornendo 16 assist. Durante le sue due stagioni in Francia, Diego Moreira ha anche ottenuto il suo primo debutto con la Nazionale belga, con cui ora ha giocato quattro partite, facendo parte dei giocatori che hanno partecipato alla ultima Coppa del Mondo. L'intera squadra del Racing Strasburgo ringrazia Diego per il suo impegno e gli augura il meglio per il resto della sua carriera.
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