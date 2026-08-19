Spaziante conferma: "Il Milan incasserà una cifra corposa da due cessioni degli anni scorsi"

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Matteo Spaziante, giornalista ed esperto di finanza, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui conti del Milan a calciomercato in corso.

Matteo Spaziante, giornalista ed esperto di finanza, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui conti del Milan a calciomercato in corso: "Guardando ai costi a bilancio, le tre operazioni in entrata comporteranno spese aggiuntive per circa 51 milioni di euro sui conti della prossima stagione: circa 30 milioni di ammortamenti e circa 21 milioni di stipendi lordi. Il solo Ramos, per dire, peserà circa 24 milioni di euro annui sui conti rossoneri per ognuna delle prossime cinque stagioni.

Considerando tuttavia solo il bilancio 2026-27, una larga parte di costi aggiuntivi è già coperte dalle uscite: le cessioni in prestito di Athekame e Odogu permetteranno al club di risparmiare circa 2,7 milioni di stipendi, mentre gli addii di Fullkrug e Bennacer porteranno a costi minori per circa 4 milioni. Soprattutto, però, il club rossonero incasserà una cifra corposa da due operazioni degli anni scorsi: circa 14 milioni di bonus pagati dal Manchester City per la cessione di Reijnders in Arabia Saudita e circa 9 milioni dal Newcastle per la cessione di Tonali al Tottenham. Portando così a incassi e risparmi per complessivi 30 milioni di euro. E, in sostanza, ad un impatto negativo dal calciomercato finora per 21 milioni di euro".