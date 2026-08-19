Milan-Moreira: cifra e dettagli del contratto che legherà il belga al Diavolo

Milan-Moreira: cifra e dettagli del contratto che legherà il belga al Diavolo
Oggi alle 19:00Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Cifre e dettagli del contratto che legherà Diego Moreira al Milan per le prossime stagioni

Diego Moreira è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan dopo un'operazione da 45 milioni di euro più bonus. Dopo essere sbarcato ieri a Milano, e svolto il consueto iter di visite mediche ed idoneità sportiva, il belga firmerà questa mattina il contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2031 a poco più di 3 milioni di euro netti a stagione. 

Un investimento significativo quello messo a segno da Cardinale, fortemente approvato da Ruben Amorim, che considera Moreira un elemento importante per il proprio progetto tecnico. 